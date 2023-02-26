Marco Lukka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Lukka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marco Lukka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marco Lukka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Marco Lukka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Lukka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marco Lukka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Lukka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Lukka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Lukka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Lukka 4 Aralık 1996 tarihinde Pärnu şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Lukka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Marco Lukka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marco Lukka'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marco Lukka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Lukka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Marco Lukka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Lukka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Vändra Vaprus

10 Temmuz 2015 yılında SJK II

1 Ocak 2016 yılında Pärnu

31 Aralık 2016 yılında SJK II

1 Ocak 2017 yılında FC Flora

2 Temmuz 2018 yılında Kalev

31 Aralık 2018 yılında FC Flora

1 Ocak 2020 yılında Kuressaare

21 Ağustos 2020 yılında FC Flora

31 Aralık 2020 yılında Kuressaare

28 Ocak 2021 yılında FC Flora

Marco Lukka kimdir

Marco Lukka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Lukka şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Marco Lukka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya takımında 6 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marco Lukka nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Giorgi Kimadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Kimadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giorgi Kimadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Kimadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sten Reinkort kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sten Reinkort Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sten Reinkort kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sten Reinkort Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İrakli Bugridze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Bugridze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İrakli Bugridze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Bugridze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Sapovalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Sapovalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Sapovalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Sapovalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi