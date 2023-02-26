Marco Lukka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Lukka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Lukka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Lukka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Lukka 4 Aralık 1996 tarihinde Pärnu şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Lukka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Marco Lukka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marco Lukka'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marco Lukka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Lukka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Lukka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Lukka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Vändra Vaprus

10 Temmuz 2015 yılında SJK II

1 Ocak 2016 yılında Pärnu

31 Aralık 2016 yılında SJK II

1 Ocak 2017 yılında FC Flora

2 Temmuz 2018 yılında Kalev

31 Aralık 2018 yılında FC Flora

1 Ocak 2020 yılında Kuressaare

21 Ağustos 2020 yılında FC Flora

31 Aralık 2020 yılında Kuressaare

28 Ocak 2021 yılında FC Flora

Marco Lukka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Lukka şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Marco Lukka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Estonya takımında 6 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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