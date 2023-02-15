Marco Lund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Lund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Lund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Lund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Lund 30 Haziran 1996 tarihinde Ansager şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Lund Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marco Lund, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 8 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Marco Lund'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marco Lund Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marco Lund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Lund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Lund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Esbjerg fB U19

1 Temmuz 2015 yılında Esbjerg fB

15 Ocak 2018 yılında Odense BK

8 Şubat 2021 yılında Norrköping

Marco Lund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Lund şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marco Lund Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ansager IF

Danimarka U19 takımında 5 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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