Marco Majouga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Majouga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Majouga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Majouga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Majouga 9 Mayıs 2001 tarihinde Toulouse şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fransa,Orta Afrika Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Marco Ludivin Majouga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Majouga Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marco Majouga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marco Majouga'nin Botev Vratsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marco Majouga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Majouga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Majouga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Majouga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Nîmes Olympique

31 Ağustos 2021 yılında USL Dunkerque

7 Şubat 2023 yılında Botev Vratsa

Marco Majouga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Majouga şuan Botev Vratsa takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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