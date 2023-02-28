Marco Medel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Medel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Medel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Medel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Medel 6 Haziran 1989 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Marco Antonio Medel de la Fuente şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Medel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Marco Medel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Marco Medel'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marco Medel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Medel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marco Medel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Medel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Audax Italiano

1 Ocak 2011 yılında Colo Colo

1 Ocak 2012 yılında Audax Italiano

1 Temmuz 2014 yılında Wanderers

5 Ağustos 2015 yılında U. Católica

1 Temmuz 2016 yılında O'Higgins

1 Temmuz 2017 yılında Wanderers

2 Eylül 2021 yılında Magallanes CF

2 Şubat 2022 yılında Copiapó

Marco Medel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Medel şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Marco Medel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 10 numaralı formasıyla 28 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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