Marco Modritsch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Modritsch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Modritsch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marco Modritsch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marco Modritsch 31 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marco Modritsch Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AKA Red Bull Salzburg U18 futbol takımında oynamaktadır. AKA Red Bull Salzburg U18 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marco Modritsch'nin AKA Red Bull Salzburg U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marco Modritsch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marco Modritsch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U15
1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U16
1 Temmuz 2021 yılında AKA Salzb. U18
Marco Modritsch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marco Modritsch şuan AKA Red Bull Salzburg U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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