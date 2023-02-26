Marco Montano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Montano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Montano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Montano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Montano 8 Eylül 1992 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Marco Roberto Montaño Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Montano Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CUATROLINEAS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marco Montano'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marco Montano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Montano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Montano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Montano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında El Nacional B

4 Ağustos 2014 yılında CD El Nacional

13 Şubat 2020 yılında CD Olmedo

14 Temmuz 2021 yılında CD Macará

3 Ocak 2022 yılında Dep. Cuenca

3 Ocak 2023 yılında Mushuc Runa SC

Marco Montano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Montano şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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