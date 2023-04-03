Marco Pellegrini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Pellegrini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Pellegrini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marco Pellegrini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marco Pellegrini 19 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marco Pellegrini Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Team Ticino U18 futbol takımında oynamaktadır. Team Ticino U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Marco Pellegrini'nin Team Ticino U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marco Pellegrini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marco Pellegrini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marco Pellegrini şuan Team Ticino U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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