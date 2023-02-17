Marco Perchtold kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Perchtold Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Perchtold adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Perchtold Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Perchtold 21 Eylül 1988 tarihinde Graz şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Perchtold Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Marco Perchtold, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 11 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Marco Perchtold'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marco Perchtold Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_marper2109_/?hl=de

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Marco Perchtold Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Perchtold isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Marco Perchtold Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Perchtold futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2003 yılında GAK U17

1 Temmuz 2005 yılında GAK U19

1 Temmuz 2006 yılında GAK 1902 II

1 Ocak 2007 yılında Grazer AK

11 Temmuz 2008 yılında FC Magna

9 Ocak 2009 yılında FC Gratkorn

30 Haziran 2009 yılında FC Magna

1 Temmuz 2009 yılında FC Gratkorn

31 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

4 Eylül 2011 yılında FC Gratkorn

9 Ocak 2012 yılında FC Pasching

14 Ocak 2014 yılında Grödig

30 Haziran 2014 yılında FC Pasching

1 Temmuz 2014 yılında SV Kapfenberg

4 Ağu 2016 yılında SKN St. Pölten

11 Temmuz 2017 yılında Grazer AK 1902

Marco Perchtold Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Perchtold şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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