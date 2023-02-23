Marco Petran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Petran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Petran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Petran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Petran 30 Ağustos 2002 tarihinde Baia Mare şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marco Felipe Ioan Petran şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Petran Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marco Petran'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marco Petran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Petran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Petran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Petran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Somcuta Mare

1 Temmuz 2021 yılında Minaur

Marco Petran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Petran şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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