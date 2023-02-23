Marco Popescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Popescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Marco Popescu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marco Popescu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.