Marco Ramkilde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Ramkilde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Ramkilde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Ramkilde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Ramkilde 9 Mayıs 1998 tarihinde Aalborg şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Marco Harboe Ramkilde şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Ramkilde Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Marco Ramkilde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 28 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Marco Ramkilde'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Marco Ramkilde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Ramkilde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marco Ramkilde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Ramkilde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Aalborg BK U19

1 Şubat 2017 yılında Aalborg BK

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

17 Mart 2020 yılında QPR U21

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

28 Eylül 2022 yılında Aalborg BK

Marco Ramkilde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Ramkilde şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marco Ramkilde Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aalborg KFUM

Danimarka U17 takımında 9 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.