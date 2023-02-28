Marco Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marco Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marco Rojas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marco Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marco Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Rojas 5 Kasım 1991 tarihinde Hamilton şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Yeni Zelanda,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Marco Rodrigo Rojas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Rojas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LBD yapmaktadır. Marco Rojas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marco Rojas'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marco Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marco Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Waikato FC

1 Temmuz 2009 yılında Wellington P.

1 Temmuz 2011 yılında Melbourne

1 Temmuz 2013 yılında Stuttgart

21 Ağustos 2014 yılında Greuther Fürth

2 Ocak 2015 yılında Stuttgart

3 Ocak 2015 yılında FC Thun

30 Haziran 2016 yılında Stuttgart

25 Ağustos 2016 yılında Melbourne

28 Temmuz 2017 yılında Heerenveen

22 Ocak 2019 yılında SönderjyskE

22 Ocak 2020 yılında Melbourne

11 Temmuz 2022 yılında Colo Colo

Marco Rojas kimdir

Marco Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Rojas şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wynton Rufer School of Excellence (2003-2005), Club Universidad de Chile (2005-2006), CSD Colo Colo (2006-2007)

Marco Rojas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeni Zelanda takımında 18 numaralı formasıyla 25 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 5 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U20 takımında 15 numaralı formasıyla 23 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marco Rojas nereli

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