Marco Ruedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Ruedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Ruedi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Ruedi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Ruedi 4 Kasım 1997 tarihinde Sursee şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Ruedi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marco Ruedi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marco Ruedi'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marco Ruedi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Ruedi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Ruedi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Ruedi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2015 yılında Luzern U21

2 Temmuz 2018 yılında SC Kriens

30 Haziran 2019 yılında Luzern U21

1 Temmuz 2019 yılında FC Luzern

2 Temmuz 2019 yılında SC Cham

30 Haziran 2021 yılında FC Luzern

12 Temmuz 2021 yılında SC Cham

1 Temmuz 2022 yılında SC Kriens

Marco Ruedi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Ruedi şuan SC Kriens takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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