Marco Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marco Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marco Sanchez 20 Mayıs 2002 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Marco Pablo Sánchez Ávila şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marco Sanchez Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marco Sanchez'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marco Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marco Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında CF América U17
1 Temmuz 2020 yılında CF América U20
1 Temmuz 2022 yılında Cruz Azul U20
Marco Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marco Sanchez şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 211 numaralı formayı giymektedir.
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