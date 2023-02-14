Marco Sangalli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Sangalli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Sangalli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Sangalli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Sangalli 7 Şubat 1992 tarihinde Donostia-San Sebastián şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marco Sangalli Fuentes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Sangalli Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Marco Sangalli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marco Sangalli'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marco Sangalli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcosangalli8/

Marco Sangalli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marco Sangalli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Sangalli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Sangalli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Real Sociedad B

12 Temmuz 2014 yılında Alavés

30 Haziran 2015 yılında Sociedad

1 Temmuz 2015 yılında CD Mirandés

4 Temmuz 2017 yılında Alcorcón

1 Temmuz 2019 yılında Real Oviedo

24 Ocak 2023 yılında Racing

Marco Sangalli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Sangalli şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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