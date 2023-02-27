Marco Saravia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Saravia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Saravia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Saravia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Saravia 6 Şubat 1999 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Marco Antonio Saravia Antinori şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Saravia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFOSA Sports yapmaktadır. Marco Saravia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marco Saravia'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marco Saravia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marco.saravia99/

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Marco Saravia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Saravia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Marco Saravia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Saravia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2018 yılında Grêmio B

30 Haziran 2018 yılında Dep. Municipal

1 Temmuz 2018 yılında Unión Comercio

31 Aralık 2018 yılında Dep. Municipal

12 Nisan 2019 yılında Unión Huaral

31 Aralık 2019 yılında Dep. Municipal

1 Ağustos 2020 yılında Cusco FC

31 Aralık 2020 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2023 yılında Universitario

Marco Saravia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Saravia şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Marco Saravia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 2 numaralı formasıyla 26 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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