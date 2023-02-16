Marco Schikora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Schikora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Schikora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Schikora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Schikora 20 Eylül 1994 tarihinde Stadthagen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Schikora Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Factory yapmaktadır. Marco Schikora, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marco Schikora'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marco Schikora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Schikora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Schikora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Schikora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında JSG Egest. U19

1 Temmuz 2013 yılında G. Egestorf/L.

16 Temmuz 2018 yılında Viktoria Berlin

1 Temmuz 2019 yılında K. Offenbach

20 Ağu 2020 yılında FSV Zwickau

1 Temmuz 2022 yılında Aue

Marco Schikora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Schikora şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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