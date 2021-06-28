Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevinden istifa etmesinin ardından gözler yeni gelecek teknik direktöre çevrildi. Şimdiye kadar birçok isim ile görüştüğü belirtilen sarı lacivertli ekibin Marco Silva ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Bunun üzerine futbolseverler Marco Silva'yı yakından tanımak için Marco Silva kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? gibi sorularına cevap aramaya çalışıyor. İşte o detaylar...

MARCO SILVA KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Marco Silva 12 Temmuz 1977' de Lisboa'da dünyaya geldi. Eski futbolcu olan Portekizli Marco Sİlva 15 yıl boyunca birçok kulüpte profesyonel olarak futbolculuk yapmıştır. Sağ bek mevkinde forma giyen Silva 2011'de Estoril Praia takımından ayrılmasından sonra teknik direktörlük kariyerine başladı. 43 yaşındaki teknik adam bugüne kadar 6 takımı yönetti.

MARCO SILVA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Sezon Takım Çıktığı Maç Puan Ortalaması

2011/2012 Estoril Praia 116 1.66

2013/2014 Sporting CP 53 2.08

2015/2016 Olimpiakos 48 2.44

2016/2017 Hull City 22 1.23

2016/2017 Wattford FC 26 1.12

2017/2018 Everton 60 1.38