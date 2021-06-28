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Marco Silva kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?

Portekiz basını Fenerbahçe'nin Marco Silva ile görüşmelere başladığını duyurdu. Yakın zaman içerisinde imzaların atılacağı iddia edildi. Bunun üzerine sarı lacivertli ekibin taraftarları Marco Silva kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? sorularını merak ediyor. İşte o soruların cevapları...

Marco Silva kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevinden istifa etmesinin ardından gözler yeni gelecek teknik direktöre çevrildi. Şimdiye kadar birçok isim ile görüştüğü belirtilen sarı lacivertli ekibin Marco Silva ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Bunun üzerine futbolseverler Marco Silva'yı yakından tanımak için Marco Silva kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? gibi sorularına cevap aramaya çalışıyor. İşte o detaylar...

MARCO SILVA KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Marco Silva 12 Temmuz 1977' de Lisboa'da dünyaya geldi. Eski futbolcu olan Portekizli Marco Sİlva 15 yıl boyunca birçok kulüpte profesyonel olarak futbolculuk yapmıştır. Sağ bek mevkinde forma giyen Silva 2011'de Estoril Praia takımından ayrılmasından sonra teknik direktörlük kariyerine başladı. 43 yaşındaki teknik adam bugüne kadar 6 takımı yönetti.

Marco Silva kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?

MARCO SILVA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

 Sezon               Takım               Çıktığı Maç              Puan Ortalaması

2011/2012        Estoril Praia          116                               1.66

2013/2014        Sporting CP           53                                2.08

2015/2016        Olimpiakos            48                                2.44

2016/2017         Hull City                22                                1.23

2016/2017        Wattford FC           26                                1.12

2017/2018          Everton                60                                1.38

Marco Silva kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?

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