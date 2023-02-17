Marco Stark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Stark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Stark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Stark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Stark 5 Ocak 1993 tarihinde Bludenz şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Stark Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marco Stark, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Marco Stark'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marco Stark Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Stark isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marco Stark Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Stark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2008 yılında Vgb. U17

1 Nisan 2010 yılında Vgb. U19

1 Temmuz 2011 yılında A. Vienna Res.

1 Temmuz 2015 yılında Austria Wien

7 Temmuz 2016 yılında A. Lustenau

1 Temmuz 2017 yılında A. Vienna Res.

1 Ocak 2019 yılında SKU Amstetten

Marco Stark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Stark şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Rätia Bludenz (07/2000-), AKA Vorarlberg

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.