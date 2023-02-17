Marco Sulzner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Sulzner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Sulzner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Sulzner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Sulzner 2 Temmuz 2003 tarihinde Steyr şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Marco Alessandro Sulzner şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Sulzner Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Marco Sulzner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marco Sulzner'nin First Vienna FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marco Sulzner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Sulzner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Sulzner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Sulzner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FAL U15

1 Temmuz 2018 yılında FAL U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA OÖ U18

1 Temmuz 2021 yılında Juniors OÖ

7 Şubat 2022 yılında LASK

1 Temmuz 2022 yılında First Vienna FC

30 Haziran 2023 yılında LASK

Marco Sulzner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Sulzner şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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