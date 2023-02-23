Marco Terrazzino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Terrazzino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Terrazzino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Terrazzino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Terrazzino 15 Nisan 1991 tarihinde Mannheim şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya,İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Terrazzino Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDS SPORTS yapmaktadır. Marco Terrazzino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 10 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Marco Terrazzino'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marco Terrazzino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marco.terrazzino/

Haberin Devamı

Marco Terrazzino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Terrazzino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marco Terrazzino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Terrazzino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Neckarau U17

1 Temmuz 2007 yılında Hoffenheim U17

1 Temmuz 2008 yılında Hoffenheim U19

1 Temmuz 2009 yılında Hoffenheim

1 Ocak 2011 yılında Karlsruhe

1 Temmuz 2012 yılında Freiburg

1 Temmuz 2014 yılında Bochum

1 Temmuz 2016 yılında Hoffenheim

11 Ağustos 2017 yılında Freiburg

3 Ocak 2020 yılında Dresden

30 Haziran 2020 yılında Freiburg

5 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

13 Ekim 2020 yılında Paderborn

10 Ağustos 2021 yılında Lechia Gdansk

Marco Terrazzino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Terrazzino şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

VfL Neckarau (1995-2007), TSG 1899 Hoffenheim (2007-2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.