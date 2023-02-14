Marco Thaler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Thaler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Thaler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Thaler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Thaler 28 Haziran 1994 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Thaler Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FST Sportsmanagement GmbH yapmaktadır. Marco Thaler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Marco Thaler'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marco Thaler Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/marco.thaler.315frefts

Marco Thaler Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marco Thaler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Thaler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Thaler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Aarau U16

1 Temmuz 2010 yılında Aarau U18

1 Temmuz 2012 yılında FC Baden 1897

1 Temmuz 2014 yılında FC Aarau

Marco Thaler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Thaler şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marco Thaler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Wohlen, Team Aargau

İsviçre U20 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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