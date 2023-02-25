Marco Tilio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Tilio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Tilio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Tilio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Tilio 23 Ağustos 2001 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Tilio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Marco Tilio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Marco Tilio'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marco Tilio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcotilio_/

Marco Tilio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Tilio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Tilio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Tilio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2019 yılında Sydney FC

10 Eylül 2020 yılında Melbourne City

Marco Tilio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Tilio şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Marco Tilio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya takımında 6 numaralı formasıyla 27 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya Olimpiyat takımında 19 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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