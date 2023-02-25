Marco Tulio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Tulio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Tulio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Tulio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Tulio 13 Mart 1998 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marco Túlio Oliveira Lemos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Tulio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marco Tulio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Central Coast Mariners futbol takımında oynamaktadır. Central Coast Mariners takımına 18 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Marco Tulio'nin Central Coast Mariners ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marco Tulio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Tulio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Tulio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Tulio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2018 yılında Atlético-MG

1 Temmuz 2018 yılında Sporting CP A23

5 Ağustos 2019 yılında KSV Roeselare

1 Ocak 2020 yılında Sporting B

30 Haziran 2020 yılında Sporting CP A23

2 Mart 2021 yılında CSA

30 Ağustos 2022 yılında Sporting B

18 Eylül 2022 yılında Central Coast

Marco Tulio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Tulio şuan Central Coast Mariners takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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