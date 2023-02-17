Marco Wagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Wagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Wagner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Wagner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Wagner 12 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Wagner Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Marco Wagner, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marco Wagner'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marco Wagner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Wagner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Wagner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Wagner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2016 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2022 yılında Admira Wacker

Marco Wagner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Wagner şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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