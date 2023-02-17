Marco Wieser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Wieser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Wieser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Wieser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Wieser 12 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Wieser Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDL Sports Management GmbH yapmaktadır. Marco Wieser, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marco Wieser'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marco Wieser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Wieser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Wieser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Wieser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Röthis II

1 Temmuz 2018 yılında Röthis

1 Ocak 2023 yılında FC Dornbirn

Marco Wieser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Wieser şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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