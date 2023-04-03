Marco Worner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Worner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Worner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marco Worner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marco Worner 25 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marco Worner Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 Plus yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Freiburg U19 futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marco Worner'nin SC Freiburg U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Marco Worner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marco Worner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Offenburg Alt.
1 Temmuz 2016 yılında Freiburg Alt.
1 Temmuz 2019 yılında SC Freiburg U16
1 Temmuz 2020 yılında SC Freiburg U17
1 Temmuz 2021 yılında SC Freiburg U19
Marco Worner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marco Worner şuan SC Freiburg U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SV Ortenberg (-2014), Offenburger FV (2014-2016), SC Freiburg (2016-)
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