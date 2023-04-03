Marco Worner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Worner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Marco Worner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marco Worner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.