Marcos Abreliano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Abreliano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Abreliano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Abreliano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Abreliano 9 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Ulises Abreliano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Abreliano Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Marcos Abreliano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Abreliano'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcos Abreliano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Abreliano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Abreliano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Abreliano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Arsenal FC II

5 Temmuz 2021 yılında San Martín (T)

31 Aralık 2022 yılında Arsenal FC II

1 Ocak 2023 yılında Almirante Brown

Marcos Abreliano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Abreliano şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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