Marcos Alonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Alonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Alonso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Alonso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Alonso 28 Aralık 1990 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Alonso Mendoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Alonso Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIAN Sports Group yapmaktadır. Marcos Alonso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Marcos Alonso'nin FC Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcos Alonso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/marcosalonso03

http://www.instagram.com/marcosalonso28/

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http://www.facebook.com/marcosalonsoMA3/?fref=ts

Marcos Alonso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Alonso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 45.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcos Alonso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Alonso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2006 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2007 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2008 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2010 yılında Bolton

1 Temmuz 2013 yılında Fiorentina

1 Ocak 2014 yılında Sunderland

30 Haziran 2014 yılında Fiorentina

31 Ağu 2016 yılında Chelsea

1 Eylül 2022 yılında Barcelona

Marcos Alonso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Alonso şuan FC Barcelona takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marcos Alonso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Real Madrid (1999-2008)

İspanya takımında 17 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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