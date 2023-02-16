Marcos Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Alvarez 30 Eylül 1991 tarihinde Gelnhausen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya,İspanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Alvarez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportmanagement M³ yapmaktadır. Marcos Alvarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Alvarez'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcos Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Frankfurt U17

1 Temmuz 2008 yılında Frankfurt U19

1 Ağu 2008 yılında E. Frankfurt II

1 Temmuz 2009 yılında E. Frankfurt

1 Temmuz 2010 yılında FC Bayern II

1 Temmuz 2011 yılında E. Frankfurt

1 Temmuz 2012 yılında Stuttg. Kickers

1 Temmuz 2014 yılında Osnabrück

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Dresden

4 Ağu 2017 yılında Osnabrück

1 Temmuz 2020 yılında Cracovia

31 Ocak 2023 yılında SV Meppen

Marcos Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Alvarez şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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