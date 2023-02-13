Marcos Andre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Andre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Andre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Andre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Andre 20 Ekim 1996 tarihinde Coroatá şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos André de Sousa Mendonça şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Andre Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Borja Couce yapmaktadır. Marcos Andre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 25 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Marcos Andre'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Marcos Andre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/_marcosandre96

http://www.instagram.com/marcosandre.22/

Marcos Andre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Andre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marcos Andre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Andre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Celta Vigo B

1 Ağu 2015 yılında Órdenes

30 Haziran 2016 yılında Celta Vigo B

1 Ağu 2016 yılında UD Logroñés B

30 Haziran 2017 yılında Celta Vigo B

17 Temmuz 2017 yılında Logroñés Prom.

18 Temmuz 2017 yılında UD Logroñés

9 Mayıs 2019 yılında Guaratinguetá

23 Temmuz 2019 yılında Valladolid Prom

29 Ağu 2019 yılında Real Valladolid

30 Ağu 2019 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2020 yılında Real Valladolid

25 Ağu 2021 yılında Valencia

Marcos Andre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Andre şuan Valencia takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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