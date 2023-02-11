Marcos Arturia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Arturia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Arturia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Arturia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Arturia 8 Şubat 1998 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Luis Arturia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Arturia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Marcos Arturia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Arturia'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcos Arturia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Arturia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Arturia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Arturia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Talleres II

1 Temmuz 2019 yılında Villa Dálmine

30 Haziran 2020 yılında Talleres II

18 Şubat 2021 yılında Estudiantes RC

12 Ocak 2023 yılında San Martín (SJ)

Marcos Arturia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Arturia şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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