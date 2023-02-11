Marcos Astina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Astina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcos Astina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcos Astina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcos Astina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Astina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcos Astina

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Astina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Astina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Astina 21 Ocak 1996 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Emanuel Astina şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Astina Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRI yapmaktadır. Marcos Astina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Astina'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcos Astinaboyu ve yaşı kaç

Marcos Astina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Astina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcos Astina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Astina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Lanús II

30 Temmuz 2016 yılında Sarmiento Junin

30 Haziran 2017 yılında Lanús II

7 Temmuz 2017 yılında San Luis

30 Haziran 2019 yılında Lanús II

1 Temmuz 2019 yılında Atlanta

31 Aralık 2019 yılında Lanús II

28 Ağu 2020 yılında CA Alvarado

1 Ocak 2023 yılında Chacarita Jrs

Marcos Astina kimdir

Marcos Astina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Astina şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Marcos Astina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marcos Astina nereli

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