Marcos Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Benitez 21 Eylül 2001 tarihinde Villa Gobernador Gálvez şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Agustín Benítez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Benitez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Francisco Culasso yapmaktadır. Marcos Benitez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Benitez'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcos Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Brown II

1 Ağu 2020 yılında Newell's II

5 Ocak 2023 yılında Barracas C.

31 Aralık 2023 yılında Newell's II

Marcos Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Benitez şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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