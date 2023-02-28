Marcos Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Benitez 17 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Marcos David Benítez Acosta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Benitez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcos Benitez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına - tarihinde katılmıştır. Marcos Benitez'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcos Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Benitez şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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