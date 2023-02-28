Marcos Bolados kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Bolados Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Bolados adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Bolados Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Bolados 28 Şubat 1996 tarihinde Antofagasta şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Nikolás Bolados Hidalgo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Bolados Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Marcos Bolados, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 27 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Marcos Bolados'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcos Bolados Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Bolados isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marcos Bolados Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Bolados futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Antofagasta

27 Temmuz 2016 yılında Colo Colo

11 Ocak 2018 yılında U. Católica

31 Aralık 2018 yılında Colo Colo

Marcos Bolados Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Bolados şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Marcos Bolados Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 19 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 14 numaralı formasıyla 15 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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