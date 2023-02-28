Marcos Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Caceres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Caceres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Caceres 5 Mayıs 1986 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Antonio Cáceres Centurión şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Caceres Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pedro Aldave Ortuzar yapmaktadır. Marcos Caceres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marcos Caceres'nin Club Guaraní ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcos Caceres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Caceres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marcos Caceres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Caceres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2007 yılında Racing Club

1 Temmuz 2012 yılında Newell's

27 Mayıs 2016 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2021 yılında Guaraní

Marcos Caceres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Caceres şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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