Marcos Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Caicedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Caicedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Caicedo 10 Kasım 1991 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Jackson Caicedo Caicedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Caicedo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Marcos Caicedo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marcos Caicedo'nin CS Emelec ile sözleşmesi 30 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcos Caicedo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcoscaicedo17/

Marcos Caicedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Caicedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marcos Caicedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Caicedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında CS Emelec

14 Şubat 2012 yılında CD El Nacional

31 Aralık 2012 yılında CS Emelec

7 Temmuz 2014 yılında León

1 Temmuz 2015 yılında Dorados Sinaloa

31 Aralık 2015 yılında León

1 Ocak 2016 yılında Min. Zacatecas

30 Haziran 2016 yılında León

19 Temmuz 2016 yılında Barcelona SC

30 Haziran 2017 yılında León

25 Temmuz 2017 yılında Barcelona SC

16 Ocak 2020 yılında LDU Quito

25 Ocak 2021 yılında Guayaquil City

31 Aralık 2021 yılında LDU Quito

3 Ocak 2022 yılında CS Emelec

Marcos Caicedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Caicedo şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Marcos Caicedo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 11 numaralı formasıyla 11 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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