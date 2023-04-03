Marcos Cuenca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Cuenca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Cuenca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Cuenca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Cuenca 7 Kasım 2002 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Cuenca Aranda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Cuenca Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Legal & Sport Asesores SL yapmaktadır. Marcos Cuenca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RZ Deportivo Aragón futbol takımında oynamaktadır. RZ Deportivo Aragón takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marcos Cuenca'nin RZ Deportivo Aragón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcos Cuenca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Cuenca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Cuenca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Cuenca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ebro U19

1 Temmuz 2020 yılında Zaragoza Juv. A

1 Temmuz 2021 yılında Dep. Aragón

21 Temmuz 2021 yılında CD Brea

30 Haziran 2022 yılında Dep. Aragón

Marcos Cuenca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Cuenca şuan RZ Deportivo Aragón takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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