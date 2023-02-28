Marcos Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Delgado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Delgado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Delgado 17 Şubat 1988 tarihinde Chiclayo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Abner Delgado Ocampo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Delgado Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcos Delgado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Delgado'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcos Delgado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/delgadomarcos3

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http://www.instagram.com/marcosdel6/

Marcos Delgado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Delgado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcos Delgado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Delgado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2009 yılında Juan Aurich

1 Temmuz 2009 yılında Cor. Bolognesi

1 Ocak 2010 yılında CNI

1 Ocak 2011 yılında Sport Huancayo

1 Ocak 2012 yılında Sport. Cristal

1 Temmuz 2014 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2015 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2016 yılında Dep. Municipal

7 Ocak 2017 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2018 yılında Sport Huancayo

1 Ocak 2019 yılında Ayacucho FC

5 Temmuz 2019 yılında U. San Martín

1 Ocak 2020 yılında Cusco FC

2 Ocak 2021 yılında Ayacucho FC

28 Ocak 2022 yılında U. San Martín

1 Ocak 2023 yılında AD Tarma

Marcos Delgado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Delgado şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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