Marcos Enrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Enrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Enrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Enrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Enrique 30 Aralık 1999 tarihinde Franck şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Nahuel Enrique şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Enrique Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcos Enrique, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Enrique'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcos Enrique Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcosenrique5/

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Marcos Enrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Enrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcos Enrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Enrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Vélez II

9 Mart 2021 yılında Instituto AC

26 Ağu 2021 yılında Vélez II

27 Ağu 2021 yılında Cerro Largo

31 Aralık 2022 yılında Vélez II

17 Ocak 2023 yılında Almirante Brown

31 Aralık 2023 yılında Vélez II

Marcos Enrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Enrique şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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