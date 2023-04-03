Marcos Felicio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Felicio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Felicio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marcos Felicio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marcos Felicio 10 Ocak 2002 tarihinde Loulé şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Marcos André Correia Felício şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marcos Felicio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JSPORTS MANAGEMENT LTD yapmaktadır. Marcos Felicio, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marcos Felicio'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Marcos Felicio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marcos Felicio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Sporting U17
1 Temmuz 2018 yılında PSC U17
1 Haziran 2020 yılında Farense U19
1 Temmuz 2021 yılında SC Farense A23
Marcos Felicio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marcos Felicio şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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