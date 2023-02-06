Marcos Felipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Felipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Felipe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Felipe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Felipe 13 Nisan 1996 tarihinde Linhares şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Felipe de Freitas Monteiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Felipe Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ferreira yapmaktadır. Marcos Felipe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Felipe'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcos Felipe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Felipe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marcos Felipe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Felipe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Fluminense U20

14 Temmuz 2015 yılında Macaé

30 Kasım 2015 yılında Fluminense U20

1 Temmuz 2017 yılında Fluminense

1 Ocak 2023 yılında EC Bahia

31 Aralık 2023 yılında Fluminense

Marcos Felipe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Felipe şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Marcos Felipe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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