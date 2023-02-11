Marcos Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Fernandez 20 Mart 1993 tarihinde Matilde şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Gabriel Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Fernandez Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcos Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club SD Flandria futbol takımında oynamaktadır. Club SD Flandria takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Fernandez'nin Club SD Flandria ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcos Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında CA Colón

1 Temmuz 2015 yılında San Luis

30 Haziran 2016 yılında CA Colón

1 Temmuz 2016 yılında Sportivo Las Parejas

1 Temmuz 2017 yılında Union (S)

1 Temmuz 2018 yılında Sarmiento (R)

1 Temmuz 2019 yılında San Martín (SJ)

19 Ağu 2020 yılında Estudiantes RC

25 Şubat 2021 yılında Rangers Talca

1 Ocak 2022 yılında CA Güemes

1 Ocak 2023 yılında Club Flandria

Marcos Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Fernandez şuan Club SD Flandria takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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