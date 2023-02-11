Marcos Figueroa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Figueroa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Figueroa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Figueroa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Figueroa 18 Ocak 1990 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Daniel Figueroa şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Figueroa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcos Figueroa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marcos Figueroa'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcos Figueroa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Figueroa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marcos Figueroa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Figueroa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2011 yılında Central Córdoba

1 Temmuz 2012 yılında Argentinos Jrs.

22 Temmuz 2013 yılında Rafaela

1 Temmuz 2014 yılında San Martín (SJ)

12 Ocak 2016 yılında CA Temperley

18 Nisan 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında San Martín (T)

1 Ocak 2019 yılında Cobresal

17 Temmuz 2019 yılında CA Mitre

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2020 yılında CA Temperley

19 Mart 2021 yılında Trinidad

5 Ocak 2022 yılında Racing (Cba)

Marcos Figueroa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Figueroa şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Club Atletico Rosario Central

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.