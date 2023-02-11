Marcos Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Gimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Gimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Gimenez 16 Temmuz 1997 tarihinde Corrientes şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Antonio Giménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Gimenez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcos Gimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Gimenez'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcos Gimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Gimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Gimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Gimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında CS Ferroviario

12 Şubat 2021 yılında Chaco For Ever

1 Ocak 2023 yılında CA Mitre

31 Aralık 2023 yılında Chaco For Ever

Marcos Gimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Gimenez şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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