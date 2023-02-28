Marcos Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Gomez 10 Kasım 2001 tarihinde Asuncion şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Ezequiel Gómez Paredes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Gomez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcos Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marcos Gomez'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcos Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marcos Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Olimpia

Marcos Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Gomez şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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