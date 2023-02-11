Marcos İacobellis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos İacobellis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos İacobellis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos İacobellis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos İacobellis 27 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos İacobellis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRI Sports yapmaktadır. Marcos İacobellis, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına 2 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Marcos İacobellis'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcos İacobellis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos İacobellis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos İacobellis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos İacobellis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2020 yılında All Boys

Marcos İacobellis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos İacobellis şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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