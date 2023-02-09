Marcos Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Junior 29 Ocak 2000 tarihinde Santos şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Antonio Augusto Junior şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Junior Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Marcos Junior, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Junior'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 5 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcos Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Junior isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marcos Junior Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2021 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2021 yılında São Paulo U20

21 Ocak 2022 yılında Ponte Preta

1 Ocak 2023 yılında Botafogo-SP

Marcos Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Junior şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.