Marcos Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Junior 13 Mayıs 1995 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Antônio Candido Ferreira Junior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Junior Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazilsport yapmaktadır. Marcos Junior, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Marcos Junior'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcos Junior Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcossjunior95/

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Marcos Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Junior isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcos Junior Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2018 yılında Paysandu SC

31 Aralık 2018 yılında Bangu-RJ

16 Nisan 2019 yılında Vasco da Gama

5 Temmuz 2021 yılında Remo

28 Ocak 2022 yılında Volta Redonda

11 Ağustos 2022 yılında FC Urartu

Marcos Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Junior şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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